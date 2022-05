“A Napoli farebbe grandi cose”, le parole del capo scouting dell’Udinese

Uno dei nomi maggiormente accostati al Napoli nelle ultime settimane è quello di Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese: l’ex Milan si è reso protagonista di un gran campionato e sembrerebbe esser pronto per il salto di qualità. Andrea Carnevale, capo scouting dei friulani, ha parlato della situazione dello spagnolo a Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

Carnevale a Radio Marte: “Deulofeu potrebbe fare la differenza al Napoli!”

Di seguito le dichiarazioni di Andrea Carnevale, capo scouting dell’Udinese:

“Deulofeu è un fuoriclasse, è abbastanza richiesto anche perché si era fatto male un anno e mezzo fa, ma quest’anno ha recuperato disputando un campionato straordinario. Spero resti a Udine. Sono felice e orgoglioso della nostra rete scouting, perché riusciamo a prendere giocatori sconosciuti e venderli alle grandi società.

Per me può giocare al Milan, al Napoli, all’Inter. Questo per dire che è un campione e se arriverà a Napoli, farà la differenza anche lì. Ha grande personalità, una professionalità unica: è serio, per cui è un grande professionista”.