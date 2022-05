Continua il lungo addio di Lorenzo Insigne, che questa sera terrà una festa di addio a Somma Vesuviana dove il capitano azzurro saluterà i compagni di squadra, e non solo, prima del suo sbarco in Canada.

Tutto pronto al Resort Belvì, location scelta dal capitano azzurro per l’occasione, così come testimoniato dallo scatto pubblicato da Marco Insigne, fratello di Lorenzo.

A questa grande celebrazione, stando ai rumors dei giorni scorsi, saranno presenti tutti i compagni di squadra attuale ovviamente ed anche gli ex giocatori del Napoli che hanno condiviso emozioni e ricordi con il numero 24.

Fra gli ospiti che sono stati avvistati all’interno de resort, c’è anche il presidente Aurelio De Laurentiis, intenzionato a chiudere al meglio un rapporto durato 12 anni.

Come detto, anche alcuni ex azzurri hanno partecipato all’evento: fra questi, Pepe Reina e Elseid Hysaj, giocatori che non vestono più la maglia azzurra ma che hanno condiviso tante emozioni nel loro passato napoletano insieme ad Insigne.

Presenti anche vari volti noti dello spettacolo, tra i quali Clementino, Gigi D’Alessio, Alessandro Siani e Rocco Hunt.