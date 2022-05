VIDEO – Kvaratskhelia decisivo: ancora in gol con la Dinamo Batumi

C’è grande curiosità attorno al nome di Khvicha Kvaratskhelia, ala georgiana della Dinamo Batumi il cui arrivo a Napoli è stato già annunciato dal presidente De Laurentiis.

Il calciatore ex Rubin Kazan è stato il prescelto per coprire il buco lasciato dalla partenza di Lorenzo Insigne, che giocherà domenica la sua ultima partita con la maglia del Napoli prima di trasferirsi al Toronto. Ci si chiede se il talento georgiano sia in grado di sostituire un giocatore così importante per i colori azzurri negli ultimi anni.

Foto: Getty Images- Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia ancora in gol: il video

In attesa del suo approdo a Napoli, Kvaratshkelia sta ancora giocando per la Dinamo Batumi e le sue prestazioni non stanno passando inosservate. Il giocatore si è infatti messo in mostra anche nell’odierno match di campionato della sua squadra contro la Lokomotiv Tbilisi, siglando il gol che ha portato la partita sul 3-1 in favore dei suoi.

Il gol è arrivato con un tiro a giro sul secondo palo. Kvaratshkelia ha poi anche realizzato un assist per il gol di Gaprindashvili che ha portato il risultato sul 6-2 in favore della Dinamo Batumi. Di seguito il video del gol: