Fabian Ruiz e Zielinski via? Il Napoli valuta due alternative!

Volge al termine questo campionato 2021/22 con l’ultima partita in programma per il Napoli domenica alle 12:30 contro lo Spezia. Nonostante il rammarico per lo scudetto, gli azzurri conquistano il terzo posto matematico e il ritorno in Champions League, raggiungendo l’obiettivo stagionale fissato a inizio anno.

FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz

Adesso, però, è tempo di guardare al futuro e di preparare gli assetti e le strategie per il prossimo anno. Spalletti e De Laurentiis si sono incontrati per definire i punti saldi da cui ripartire per il campionato che verrà e le partenze invece inevitabili.

A centrocampo si parte dalla conferma di Anguissa, che verrà riscattato dal Fulham, mentre sono ancora in bilico Fabian Ruiz e Zielinski, il cui futuro in maglia azzurra è incerto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli guarda all’uruguaiano del Cagliari Nandez e al ceco del Verona Barak per sostituirli.