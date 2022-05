I tifosi del Napoli incrociano il pullman del Genoa: il coro è un chiaro sfottò

Termina 3-0 la gara fra Napoli e Genoa. Si trattava di una partita estremamente particolare per entrambe le squadre. Il Napoli, infatti, ci teneva a vincere la sua ultima gara al Maradona della stagione e ad omaggiare Lorenzo Insigne, all’ultima dinanzi ai suoi tifosi prima dell’addio.

Il Genoa, d’altronde, era obbligato a fare punti per poter ancora sperare in una rimonta in classifica utile per conquistare la salvezza. Invece, con questa sconfitta, sembra praticamente certa la retrocessione in Serie B.

Foto: Getty Images- Criscito

Al termine della gara, i tifosi del Napoli presenti fuori allo stadio Diego Armando Maradona hanno incrociato l’uscita del pullman del Genoa e non hanno risparmiato qualche sfottò.

Molti tifosi infatti hanno mimato con la mano il tre (quanti i gol subiti dal Genoa nella gara di oggi) e, dopo un po’, è partito il coro “Tanto già lo so che l’anno prossimo giochi di sabato” in genere dedicato alle squadre destinate alla retrocessione.