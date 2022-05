Giro di campo di Insigne: splendido gesto anche dai tifosi del Genoa

Al termine della partita fra Napoli e Genoa, sono continuate le emozioni allo Stadio Diego Armando Maradona. Infatti, è arrivato il momento di tributare l’ultimo applauso a Lorenzo Insigne, all’ultima dinanzi i suoi tifosi allo Stadio Diego Armando Maradona.

Insigne ha salutato i suoi tifosi con un giro di campo mentre tutto lo stadio gli ha tributato un lunghissimo applauso, tanto che nemmeno il giocatore è stato in grado di trattenere le lacrime.

Lorenzo Insigne

Addio di Insigne, anche i tifosi del Genoa lo applaudono

A partecipare all’applauso ad Insigne è stato però come detto tutto lo stadio: anche infatti i supporters del Genoa presenti nel settore ospiti hanno applaudito il talento di Frattamaggiore durante il suo giro di campo.

Un gesto che va sicuramente apprezzato e che arriva, tra l’altro, in una giornata che rischia di essere davvero drammatica per i loro colori visto che in serata potrebbe arrivare la certezza matematica della retrocessione del Genoa.