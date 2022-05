Cori contro De Laurentiis, dei fischi coprono la contestazione: l’accaduto

Un clima di contestazioni, oltre a quello di addii, che si è verificata al Maradona di Fuorigrotta. I supporters azzurri sono rammaricati per il tentativo svanito, anche quest’anno, per la lotta scudetto.

Non sono mancati cori e fischi di contestazione diretti al presidente Aurelio De Laurentiis, i quali non sono passati inosservati anche durante la cerimonia di addio di Lorenzo Insigne.

Cori contro De Laurentiis, l’accaduto

Tra i tifosi e De Laurentiis non c’è quasi mai stato amore, proprio come dimostrano le contestazioni avvenute nella giornata odierna. Di certo però, in casa Napoli questa è stata una settimana di dure critiche, che hanno fatto sollevare non poche polemiche.

Non a caso, in occasione di Napoli-Genoa, i tifosi hanno continuato a contestare. A quanto pare però, mentre in curva i tifosi intonavano cori contro il patron azzurro, dalle casse degli altoparlanti del Maradona sono partiti dei fischi ad alto volume cha hanno in qualche modo coperto i cori. Una coincidenza che magari ha accidentalmente coperto i cori azzurri contro il presidente De Laurentiis.

🔵 Da #Napoli, segnalazioni dalla Curva. I tifosi intonano cori contro Aurelio De Laurentiis ma dalle casse altoparlanti del Maradona partono ad alto volume dei fischi che coprono i cori…



