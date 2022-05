Bruscolotti polemico: “A Napoli fanno solo le commedie”

Giorni intensi e per certi versi tesi a Napoli tra Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis e il tifo azzurro. Striscioni e polemiche per l’obiettivo Scudetto hanno preso il posto della felicità per la qualificazione alla prossima Champions League e ora si è anche messo in discussione il ruolo di Spalletti per la prossima stagione.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Bruscolotti attacca De Laurentiis e Spalletti

Ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato della situazione di Luciano Spalletti.

“Direi che tra De Laurentiis e Spalletti è una commedia in cui ciascuno recita la propria parte, se volessero separarsi avrebbero modo di farlo invece credo che andranno avanti insieme. Certo, alcune battute se le potevano risparmiare“.