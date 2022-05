FOTO – Napoli, nuova contestazione Ultras: volantino contro le maglie

Non è ancora terminata la contestazione degli Ultras del Napoli contro la dirigenza partenopea. Negli ultimi giorni, in città sono apparsi diversi striscioni. Uno, non firmato dalle curve, contro Spalletti con la bizzarra richiesta di togliere le tende e lasciare Napoli in cambio della Panda rubata mesi fa.

Ma sono anche spuntati striscioni contro De Laurentiis. “Presidente cialtrone” e contro la stampa napoletana.

Contestazione Ultras Napoli Maglie

Contestazione Ultras Napoli: contro le maglie

Nella serata odierna, invece, sono spuntati alcuni volantini per la città, contro le maglie scelte e disegnate nella stagione 2021-22.

“Campionato 2021-22: queste ve le potete tenere. Mai degni di ciò che è stato il nostro passato!”. Con la firma dei Fedayn E.A.M. 1978, Secco Vive 1991 e SUD 1996.