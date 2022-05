VIDEO – Omaggio degli Ultras ad Insigne: la reazione del capitano

Questo pomeriggio nei pressi di Fuorigrotta, gli Ultras 72 hanno regalato a Lorenzo Insigne una targa commemorativa per celebrare e ricordare questi 10 anni di Napoli del capitano.

Insigne, targa

Insigne domenica giocherà la sua ultima partita al Maradona, lo stadio sarà tutto esaurito e ci saranno ulteriori riconoscimenti sia da parte della società che degli Ultras.

In particolare, il capitano quest’oggi è apparso molto emozionato sia per il gesto dei tifosi di regalargli la targa sia per le parole rivoltegli:

“Questo è un gesto d’amore per quello che sei stato e che ci hai dato, per la maglia che hai indossato ed onorato sempre. Ci dispiace enormemente di questa situazione, ma rispettiamo la tua decisione e tutto quello che hai fatto. Gli Ultras Napoli Curva B 1972 ti vogliono onorare con questa targa e domenica ci sarà un altro pensiero per te allo stadio”.