Biglietti Napoli-Genoa: quattro settori già esauriti per l’addio di Insigne!

Ultima partita in casa del campionato, che poco può regalare in ottica classifica alla formazione di Spalletti, che da diverse gare ha ormai già conquistato il posto in Champions League. Una vittoria contro il Genoa, però, regalerebbe al Napoli il terzo posto matematico davanti alla Juventus, risultato da non sottovalutare.

FOTO: Getty Images, Tifosi Napoli

Non è per questo, però, che i tifosi stanno accorrendo numerosi allo Stadio Diego Armando Maradona. Napoli-Genoa, infatti, sarà l’ultima partita di Lorenzo Insigne davanti ai suoi tifosi. Un ultimo valzer nello Stadio di Fuorigrotta prima di volare verso il Canada.

La vendita dei biglietti procede a gonfie vele. Secondo le disponibilità di Ticketone, infatti, sono già sold-out ben quattro settori. Si tratta delle Curve A e B superiori e dei distinti sia inferiori che superiori. Restano aperti all’acquisto, quindi, i posti nelle Tribune Posillipo e Nisida, con disponibilità bassa, e gli anelli inferiori delle due Curve.