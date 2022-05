Osimhen ringrazia Spalletti: poi rivela il possibile indizio sul futuro

Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, mandata in onda durante la trasmissione Radio Goal.

Tanti i punti toccati nel corso dell’intervista: dalla delusione per il mancato raggiungimento dello scudetto, al rapporto con compagni come Mertens e Insigne.

Foto: Getty Images- Victor Osimhen

Osimhen ha parlato anche del suo allenatore Luciano Spalletti, esprimendo solo parole dolci nei suoi confronti. L’attaccante nigeriano ritiene infatti che l’allenatore lo abbia aiutato tanto nel suo percorso di crescita, augurandosi anche di poter lavorare ancora con lui, facendo capire di voler restare ancora per anni al Napoli.

Di seguito l’estratto dell’intervista in questione: “Lo devo ringraziare, mi ha aiutato tanto nella mia crescita, così come il suo staff. Mi hanno aiutato a migliorarmi nei movimenti. Spalletti mi parla tanto dopo gli allenamenti, mi fa allenare sia con la palla sia senza. Spero di poter lavorare con lui ancora per tanti anni“.