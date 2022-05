Calciomercato Napoli, da Sky convinti: la notizia sul possibile sostituto di Osimhen

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto per rispondere in linea diretta a Radio Marte alle domande dei tifosi napoletani. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa pensi della finale di ieri di coppa Italia, bella partita? L’Inter meritava la vittoria?

“Direi doppio sì, è stata una partita bella perchè avvincete, ed è stata una vittoria meritata di una squadra che secondo me ha fatto di più dell’avversari. Mi è sembrato, soprattutto nei tempi supplementari che l’Inter ne avesse di più.”

Osimhen?

“Per ora non abbiamo aggiornamenti, rimaniamo sull’attenti perché è un giocatore che ha ricevuto delle attenzioni ma per ora non abbiamo particolari aggiornamenti.”

Dopo le tensioni di questi giorni c’è già un allenatore pronto a sostituire Spalletti?

“Non penso che ci sia un allenatore già pronto. La situazione che si sta respirando è una situazione anomala, sono convinto che Spalletti abbia fatto una buona stagione, le dichiarazioni di De Laurentiis sono, come spesso accade, contraddittorie. Ora non so se davvero non si sopportano come da un lato sembra o se il rapporto è ancora di fiducia come altre volte sembra.”

È vero che il Napoli ha chiesto Svanberg?

“È una voce che sta girando e di cui sto sentendo parlare, ma a noi non risulta che si sia intavolata una trattativa.”

Il Napoli ha già individuato il sostituto di Osimhen?

“Non ho dubbi che ci siano interessi per Osimhen dall’Inghilterra, e che se dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe andare via. Noi non abbiamo ancora individuato però un eventuale sostituto, bisogna prima vedere le offerte che sono arrivate al Napoli. I nomi che girano (Lozek, Karlsson) sono stati senza dubbio attenzionati dal Napoli.”

Ci sono dubbi sul pagamento della clausola di Oliveira?

“Noi abbiamo detto che l’operazione è sostanzialmente chiusa, io credo che l’accordo di 10 mln tenga.”

Sul possibile ritorno di Cavani in Italia?

“Ogni estate parliamo di Cavani, è un giocatore straordinario con grandi ambizioni economiche anche se un po’ vecchietto, non so se potrà tornare in Italia. So anche però che difficilmente vedremo alla Fiorentina lo stesso attacco di quest’anno. Posso dire che mi viene difficile pensare che possa tornare al Napoli.”

È possibile uno scambio Petagna- Simeone?

“Bisogna vedere quanto il Verona valuta Simeone dopo questo campionato eccellente, si rischia di pagarlo di più. Con le cifre più o meno siamo lì ma io non ne ho mai sentito parlare.”

Michele Larosa