Diversi sono i nomi che circolano in tema calciomercato in casa Napoli, dopo che il club azzurro ha sostanzialmente annunciato l’arrivo prossimo di Khvicha Kvaratskhelia ed è pronto a fare lo stesso con Mathias Olivera.

Tra i vari calciatori accostati agli azzurri per il proprio attacco, spicca nelle ultime ore il nome di Jesper Karlsson, calciatore di proprietà dell’AZ Alkmaar. Lo stesso calciatore ha commentato le voci di mercato a Fotbollskanalen, entrando nel merito dell’interesse del club azzurro:

“Si tratta di un qualcosa che vorrei evitare di commentare”, ha risposto il calciatore quando gli è stato chiesto delle voci riguardanti il Napoli. Ammettendo, poi: “Prima o poi voglio fare un passo in più dall’Olanda, non è un segreto”.

“Il mio sogno è quello di crescere – ha aggiunto -, vedremo cosa succede. Ho delle ambizioni e quando ho firmato qui (all’AZ Alkmaar, ndr) non sapevo cosa sarei arrivato a fare, adesso qui sono felice.

Jesper Karlsson e Matteo Politano (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Quest’anno ho avuto un ruolo più importante rispetto all’anno scorso e devo assumermi più responsabilità. Ci sono stati molti compagni che sono andati via prima di questa stagione, quindi ho dovuto segnare i rigori, quindi ho realizzato dei goli in più e ho acquisito molta fiducia e voglio mettermi in mostra in campo”.

Nella sua seconda stagione nel campionato olandese, Karlsson – classe 1998 – ha messo a segno 15 reti in 32 partite di campionato, condite da 9 assist. Numeri che non fanno restare indifferenti il Napoli, che lo annovera tra i possibili rinforzi per il reparto offensivo.