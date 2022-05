Nodo portiere, Spalletti e De Laurentiis hanno idee diverse: la situazione

Tiene banco da tempo in casa Napoli la questione legata ai portieri. Alex Meret non ha fornito le necessarie garanzie e, con ogni probabilità, andrà via a fine stagione.

Diversa è invece la situazione legata a David Ospina. Per il colombiano, come riporta Il Corriere dello Sport, c’è una differenza di vedute tra Spalletti e De Laurentiis.

FOTO: Getty – Napoli Ospina

Il tecnico toscano, infatti, vorrebbe la conferma del numero 25, mentre il presidente spinge per un portiere giovane, anche alla luce dei 33 anni di Ospina.

Dal canto suo, il colombiano per restare chiederebbe almeno la conferma dei due milioni netti di ingaggio attuali, con un problema in più per il Napoli.

Al lordo, infatti, questi peseranno di più sul bilancio, visto che non sarà più possibile usufruire del decreto crescita, con le condizioni vantaggiose sfruttate nel 2019, anno dell’acquisto di Ospina dall’Arsenal