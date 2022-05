Futuro Ghoulam, addio al Napoli: la sua decisione può spiazzare tutti

Faouzi Ghoulam lascia il Napoli al termine della stagione. Il terzino sinistro algerino, dopo quasi 4 anni estremamente complessi a causa degli infortuni che hanno rovinato la sua carriera, lascerà i colori azzurri.

Ghoulam Napoli (Getty Images)

Napoli, Ghoulam pensa al ritiro: i dettagli

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Faouzi Ghoulam lascerà il Napoli ma sta addirittura pensando di lasciare il calcio giocato. Il classe ’91 in questa stagione è tornato al 100% in campo ma non più con la naturalezza di un tempo e il suo futuro potrebbe essere molto diverso dal passato.

Ad oggi, infatti, pare non abbia offerte da valutare per la prossima stagione e potrebbe decidere di dire addio al calcio giocato. Tra qualche settimana la verità sul suo futuro.