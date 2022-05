Calciomercato Napoli, sfida a due big per la stella dell’Empoli

Il Napoli guarda con interesse al prossimo calciomercato. Gli azzurri potrebbero vivere un profondo restyling in estate, visto il possibile addio di diversi calciatori. Cristiano Giuntoli è già al lavoro per provare a migliorare la rosa di Luciano Spalletti, anche con colpi giovani.

Al Napoli piace molto Kristjan Asllani dell’Empoli. La stellina dei toscani si è messo in mostra in maniera importante in questo campionato e contro l’Inter ha anche messo a segno la sua prima rete stagionale.

Calciomercato Napoli, colpo Asllani: piace a Inter e Milan

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il Napoli è in corsa per Kristjan Asllani dell’Empoli. Il centrocampista classe 2002 sembra già pronto al salto di qualità e gli azzurri non vorrebbero lasciarselo scappare.

Il Milan si è mosso prima degli altri, direttamente con Maldini, lo prenderebbe subito e lo lascerebbe per un’altra stagione a Empoli, ma piace anche all’Inter.

L’Empoli, un mese e mezzo fa, valutava Asllani 10 milioni più bonus, ma il suo valore al termine della stagione e con l’asta che può scatenarsi, sicuramente crescerà.