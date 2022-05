Bellissima notizia da Bologna: Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale

Dopo il buon pareggio arrivato contro la Roma, che suggella il tredicesimo posto per gli emiliani, da Bologna arriva un’ottima notizia per tutti gli appassionati di calcio e non.

Come si legge in un comunicato ufficiale del Bologna, postato su Twitter, Sinisa Mihajlovic è stato finalmente dimesso dall’ospedale Sant’Orsola.

Sinisa Mihajlovic (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

L’allenatore rossoblù ha convissuto negli ultimi anni con una leucemia che l’ha costretto ad un lungo ciclo di chemioterapia nel 2019. La malattia era riapparsa nel marzo scorso e così il tecnico serbo ha dovuto sottoporsi ad un nuovo ciclo di cure.

Ora, finalmente, può fare ritorno a casa, sperando di vederlo presto nuovamente in campo.

Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali



Forza Mister, siamo con te ❤️💙 pic.twitter.com/M1Z7cQKadh — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 2, 2022