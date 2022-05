‘Pampa’ Sosa in Curva A: il messaggio d’amore per Napoli

Ieri durante Napoli–Sassuolo c’era un ospite speciale in Curva A: Roberto ‘Pampa‘ Sosa. L’ex attaccante è rimasto legatissimo ai colori azzurri e anche ieri ha dimostrato tutto il suo amore per la maglia, scegliendo un settore popolare per assistere alla gara contro i neroverdi.

Sosa Napoli

Sosa al ‘Maradona’ in Curva A: il messaggio per Napoli

Pampa Sosa in Curva A al Maradona. L’ex attaccante del Napoli ieri ha voluto assistere, insieme alla famiglia al match contro il Sassuolo ma l’ha fatto tornando dai tifosi che gli hanno sempre fatto sentire il proprio calore. Su Instagram ha pubblicato alcune foto e un video con un bellissimo messaggio per Napoli.

“È sempre bello tornare a casa e sentirsi in famiglia. 💙🏠 Chi ama non dimentica”.