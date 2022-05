Rinnovo Mertens: due indizi segnano una (quasi) certezza sul futuro

I 35 anni ormai prossimi non sembrano essere un problema per Dries Mertens: con lui il Napoli gioca bene e convince, ritrovando anche inattesi equilibri malgrado una formazione super offensiva.

Un fattore che il club partenopeo sicuramente valuterà in vista delle prossime settimane, in cui si scriverà il futuro di Ciro all’ombra del Vesuvio. All’orizzonte, un rinnovo che potrebbe sancire la chiusura della sua carriera nell’amata città partenopea.

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sono due gli indizi che lasciano filtrare un certo ottimismo sulla vicenda. Di seguito, quanto riportato dal quotidiano:

“Se due indizi fanno una prova, vuole dire che presto il rinnovo di Mertens sarà ufficiale. Elemento numero uno: dopo la partita con il Sassuolo, De Laurentiis pubblica una foto su Twitter che lo ritrae al fianco di Dries e di suo figlio: «Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo», la frase abbinata all’immagine.

Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo…#ADL

Elemento numero due: «In nove anni non sono mai stato così deluso: ora andiamo in Champions e speriamo di prendere giocatori forti e combattere di nuovo nel prossimo campionato». Questa analisi amara però piena di speranze per il futuro è firmata Dries. Ciro: 35 anni venerdì e un contratto con il Napoli in tasca per la decima stagione tinta d’azzurro”.