Sicuramente non soffre di problemi legati alla carta d’identità German Denis, l’ex attaccante del Napoli oggi in forza alla Reggina. L’argentino, nel corso di Reggina-Como (che finirà poi 4-1 in favore degli ospiti), ha siglato la rete del momentaneo 1-2, su assist dell’ex Sassuolo, Claud Adjapong.

Una rete che lo consegna direttamente alla storia del campionato cadetto: l’ex azzurro, infatti, è diventato il più anziano marcatore della storia della Serie B a 40 anni e 7 mesi. Senza dimenticare, inoltre, che con questo goal si allunga a 25 la striscia di anni solari consecutivi con almeno una marcatura, nella sua carriera.