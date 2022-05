Una vittoria netta quella portata a casa dal Napoli ai danni del Sassuolo e che assicura il club azzurro un posto nella prossima edizione della Champions League, in attesa dell’aritmetica certezza.

In campo c’è stata una sola squadra in campo ed è quella di Luciano Spalletti, ma non sono mancati all’appello alcuni errori da parte del direttore di gara Antonio Rapuano, reo di non aver segnalato un’irregolarità in occasione del secondo gol firmato da Victor Osimhen.

Victor Osimhen (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Sotto la lente d’ingrandimento della moviola de Il Corriere dello Sport oggi in edicola, è finita la posizione di fuorigioco di Di Lorenzo da cui scaturisce il corner del raddoppio. Un errore che, protocollo alla mano, non può essere segnalato dall’intervento del VAR ma che comunque macchia la prestazione dell’arbitro classe ’85.

Alcune criticità segnalate anche nella gestione dei cartellini: troppo severa, secondo il quotidiano, l’ammonizione di Frattesi su Mario Rui. Mentre il giallo a Lopez dopo il contrasto con Mertens appare esagerato: Raspadori al 36′ non viene ammonito per un’entrata identica sul belga.