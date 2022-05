UFFICIALE – La Roma pareggia: il Napoli è in Champions League!

Negli ultimi minuti è arrivata una buonissima notizia per il Napoli di Luciano Spalletti, soprattutto in seguito al pareggio della Roma, che si è fermata in casa contro un Bologna in forma smagliante. Gli azzurri, difatti, sono ufficialmente qualificati alla prossima edizione della Champions League.

Classifica Serie A

Il Napoli è ufficialmente qualificato in Champions League

Dopo ben due stagioni di assenza e con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato il Napoli si è ufficialmente qualificato alla Champions League 2022/23. Gli azzurri raggiungono il traguardo grazie al pareggio interno della Roma contro il Bologna: i giallorossi adesso, con 9 punti a disposizione, distano 11 punti dai ragazzi di Luciano Spalletti.