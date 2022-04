Inizio partita da record del Napoli: l’ultima volta è successo nel 2009

Nella prima frazione di gioco allo Stadio Maradona il Napoli ha dominato in lungo e in largo per gran parte del tempo, imponendosi per 4-0 dopo soli 21′.

Gli azzurri sono avanti sul Sassuolo grazie alle reti direttamente da calcio d’angolo di Kalidou Koulibaly e di Victor Osimhen e ai gol del Chucky Lozano, imbeccato per il più facile dei gol a pochi metri dalla porta, e di Dries Mertens.

Osimhen Napoli Hellas Verona (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Stando a ciò che riporta in un tweet OptaPaolo, è la prima volta che il Napoli parte così forte, con quattro gol segnati in ventuno minuti di gioco, mentre sono passati quasi tredici anni da quando gli azzurri non trovavano tre gol nei primi venti minuti in Serie A.

Bisogna risalire, infatti, al 31 maggio 2009, quando il Napoli affrontava il Chievo, mettendo a segno tre reti grazie a Montervino, Bogliacino e Pià nei primi venti minuti.

4 – Era dal 31 maggio 2009 che il Napoli non segnava tre gol nei primi 20 minuti di una partita di #SerieA (Montervino, Bogliacino e Pià contro il Chievo) e per la prima volta ha realizzato quattro gol nei primi 21 minuti di gioco. Scatenato.



#NapoliSassuolo pic.twitter.com/YYLjoBYTyi — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) April 30, 2022