Tifosi in attesa del pullman del Napoli fuori al Maradona: scelta a sorpresa della società!

Il Napoli sta per scendere in campo per giocare contro il Sassuolo nella gara inaugurale della trentacinquesima giornata di Serie A ma, dopo il terzetto di partite fallite dalla squadra, i tifosi hanno deciso di non presentarsi allo stadio.

Tifosi Napoli Stadio Maradona Napoli Sassuolo

Inoltre, quando gli azzurri sono partiti da Palazzo Caracciolo questa mattina per dirigersi verso lo Stadio Maradona, hanno incontrato fin da subito la contestazione degli ultras. Inoltre, il pullman è stato ricoperto di insulti per tutto il tragitto dall’hotel allo stadio.

Di conseguenza, per evitare di incontrare la contestazione dei tifosi anche all’esterno dello stadio, la società ha deciso di far entrare il pullman degli azzurri dall’ingresso secondario dello stadio.