Auriemma: “Gasperini al Napoli? Solo in un caso”

Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, ha parlato delle ultime – brutte – prestazioni del Napoli e dei possibili scenari che potranno venirsi a creare all’interno della società.

Di seguito le sue parole:

Napoli Roma (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

“Ora serve un finale di campionato da giocare con dignità e nel rispetto dei tifosi, ma soprattutto non voglio più rivedere il Napoli delle ultime tre partite. Io vorrei che l’anno prossimo il Napoli tornasse a battersi per lo scudetto, ma temo che non sarà così”.

“Credo che l’intervento di De Laurentiis sia stato teso a calmare una situazione agitata. Ora però il patron deve fare una scelta con una figura forte, che abbia vinto con il Napoli, e si ponga tra la proprietà e la squadra. Penso a gente come Bagni, Juliano, Bruscolotti oppure si dà più potere a Giuntoli“.

NAPLES, ITALY – MARCH 19: Victor Osimhen of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on March 19, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Edo De Laurentiis al momento è troppo giovane per ottenere stima e rispetto dallo spogliatoio perché lo vedono come il figlio del presidente che, dicendo “gli altri corrono più di noi”, ha puntato il dito contro l’allenatore”.

“Spero che questa sortita serva a giocare un finale dignitoso. Doveva rimproverare tutti già dopo la sconfitta con la Fiorentina e invece è venuto quando temeva di perdere il quarto posto”.

De Laurentiis a un bivio, Spalletti in o out?

Dopo il terzetto negativo del Napoli nelle ultime tre uscite, il futuro di Spalletti ha iniziato a vacillare e Auriemma si è espresso a riguardo.

Queste le sue parole:

“Non so se De Laurentiis sia intenzionato ad andare avanti con Spalletti in un Napoli rivoluzionato dai giovani. De Zerbi sarebbe l’uomo giusto, oppure un anno di transizione con Spalletti e prenoti Gasperini che si libererà dall’Atalanta“.