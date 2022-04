Calciomercato Napoli, Casale e Parisi nel mirino? La confessione dell’agente

Pochi minuti fa è intervenuto ai microfoni delle trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli il noto procuratore Mario Giuffredi; agente, fra gli altri, di Politano, Di Lorenzo e Mario Rui. Ecco le sue parole:

Di Lorenzo è tornato in gruppo, quando lo rivedremo in campo? “Credo che sia sulla buona strada, tornerà per il Sassuolo o per la partita successiva. A questo punto non ha senso rischiare, ma se non sarà Napoli- Sassuolo sarà la prossima“.

Parisi al Napoli in coppia con Mario Rui? “Assolutamente no (ridendo), anche se il mercato è totalmente imprevedibile, potrei anche ritrovarmi con tutti e due”.

Giuntoli ha chiesto al Verona Casale, ti risulta? “A me risulta questo, poi sia Casale che Parisi sono fra i giovani più importanti del nostro campionato. Il Napoli è sempre molto attento ai giovani, quindi sono sicuramente due giocatori che piacciono”.