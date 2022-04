Napoli in ritiro, Spalletti indisposto con la società: la rivelazione di SKY

Il Napoli perde, ancora una volta nell’ultimo mese e dice addio ai sogni di gloria. Nel pomeriggio, al Castellani di Empoli si è assistito all’ennesimo tracollo degli azzurri. Il salto di qualità che ci si aspettava per le ultime 4 giornate non è arrivato e ora c’è un solo obiettivo da raggiungere: la qualificazione in Champions League.

Al termine del match tra Empoli e Napoli, la dirigenza azzurra ha annunciato il ritiro permanente per la squadra. A partire da martedì, infatti, i calciatori si ritroveranno a Castel Volturno per riunire i pensieri e provare a tornare a fare il meglio possibile per il finale di stagione.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Napoli in ritiro: decisione di Spalletti o della società? La rivelazione

A Sky Calcio Club, Massimo Ugolini ha parlato della situazione delicata in casa Napoli. La società ha comunicato che il ritiro era stato chiesto e ottenuto da Luciano Spalletti ma secondo il giornalista non è andata così.

“Il Napoli ha comunicato che la decisione di andare in ritiro è stata di Spalletti, ma da quello che mi risulta non è proprio così. La decisione è della società e in particolare del presidente De Laurentiis: a Spalletti è stato chiesto e lui ha accettato la decisione presidenziale, ma non credo che a Spalletti abbia fatto piacere il tweet del club. La decisione di andare in ritiro non è stata dell’allenatore”.

“I giocatori non hanno preso male la decisione del ritiro: è stata una conseguenza di quello che è successo. Sicuramente negli spogliatoi c’è stato un confronto acceso. Al momento non è previsto un incontro tra De Laurentiis e la squadra magari, ma non è da escludere“.