Ultim’ora Napoli, pesante decisione della società: succederà da martedì!

La sconfitta contro l’Empoli sta generando un grande malumore in casa Napoli, soprattutto per il modo in cui è arrivata.

La squadra di Spalletti è ancora una volta crollata dal punto di vista psicologico, risultando sconfitta nonostante il doppio vantaggio ottenuto con i gol di Mertens e Insigne, che sembravano aver chiuso il match.

Invece, il gol all’80’ di Henderson, ha fatto crollare ogni certezza e grazie a due gol di Pinamonti (il primo all’83’ sfruttando un clamoroso errore di Meret, il secondo all’87’ sfuggendo alla marcatura di Malcuit) gli azzurri hanno incredibilmente perso la gara.

Annuncio ufficiale della società: Napoli in ritiro da martedì

La società ha deciso di prendere subito provvedimenti dopo questa sconfitta: con un tweet è stato annunciato che, a partire dalla ripresa degli allenamenti di martedì, la squadra andrà in ritiro permanente.

Questa decisione arriva in un periodo molto negativo, dove il Napoli ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite. Sarà importantissimo fare gruppo per difendere quantomeno la qualificazione in Champions League e terminare dignitosamente il campionato.

AGGIORNAMENTO 19:01 – Il Napoli ha comunicato, su Twitter, che la decisione di andare in ritiro permanente è stata di Luciano Spalletti e condivisa dalla dirigenza.

“La SSC Napoli precisa che la decisione del ritiro è stata presa dall’allenatore Spalletti e condivisa dalla Società”.

