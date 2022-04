“L’università della Serie A”, il ricordo di Spalletti prima di Empoli-Napoli

Nel prepartita di Empoli Napoli, il mister azzurro Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, ricordando gli esordi proprio ad Empoli con parole da brividi.

“L’Oxford del calcio italiano“: così Spalletti ha definito la società toscana, che ha lanciato sia lui che Andreazzoli, oggi tecnico proprio dell’Empoli.

Di seguito le sue parole:

“Tornare qui è come tornare all’università, una delle migliori del calcio italiano, perché l’Empoli in questo tragitto ha lanciato tanti calciatori e allenatori. È l’Oxford del calcio italiano. Per me è sempre un’emozione tornare qui“.

“Oltre il rettore Corsi, ci sono tanti professori di altissimo livello che ho avuto anche nel mio staff, a partire da Bianconi e Andreazzoli, col quale ho giocato i campionati in cui ci siamo affermati prima della Serie A, e tutti mi hanno insegnato tante cose”.

“I nostri riferimenti siamo noi stessi, la nostra storia, la maglia che indossiamo, il passato di chi ha indossato questa maglia, la passione dei napoletani e il trasporto emotivo che hanno“.