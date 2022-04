Sorpresa Spalletti, annuncio su Mertens: l’ha detto a De Laurentiis!

Il contratto di Dries Mertens è in scadenza e il rinnovo sembra essere ancora in fase di stallo; il belga, inoltre, non ha trovato moltissimo spazio quest’anno, partendo molto spesso dalla panchina. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, Mertens continua ad essere decisivo per il Napoli, apparendo sempre più imprescindibile per questa squadra, anche entrando a gara in corso.

Per la partita contro l’Empoli, Spalletti l’ha lanciato da titolare e Ciro ha risposto con un gol. Successivamente, in conferenza stampa, il tecnico toscano ha fatto un annuncio sul suo numero 14, che lascia ben sperare per la prossima stagione.

“Io sto con Mertens e lo reputo, come voi, un gran giocatore, infatti ho detto al presidente che secondo me il prossimo anno va tenuto. L’ho fatto giocare poco, è vero, ma comunque qualche risultato l’abbiamo raggiunto“.