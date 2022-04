UFFICIALE – Empoli Napoli, i convocati di Spalletti: la scelta su Zanoli

Il report rilasciato in mattinata dal Napoli ha destato una certa preoccupazione riguardo le condizioni di Alessandro Zanoli, assente questa mattina a causa di una gastroenterite. Ciononostante, il nome del terzino ex Carpi figura nella lista dei convocati per il match contro l’Empoli e, dunque, è lecito pensare che possano esserci delle possibilità di vederlo in campo.

Insieme a Zanoli, recupera anche David Ospina, al rientro tra i convocati così come Petagna e Ounas, che hanno ormai smaltito i rispettivi infortuni. Può tirare un sospiro di sollievo, dunque, Luciano Spalletti, che potrà avere a disposizione qualche cambio, dovendo fronteggiare le assenze importanti di Koulibaly e Lobotka.