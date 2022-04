Ultime Calcio Napoli, futuro di Spalletti in bilico? L’ha detto il mister in conferenza stampa

La serie delle ultime due partite in casa, in cui il Napoli è riuscito a raccogliere solo un punto, ha tagliato fuori quasi del tutto gli azzurri dalla corsa Scudetto e questi due risultati hanno iniziato a porre un punto interrogativo sulla permanenza di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio.

Nella conferenza stampa prima del match esterno contro l’Empoli, alla domanda relativa al suo futuro, Spalletti ha zittito tutti, affermando di essere concentrato sul finale di stagione e ha rimandato tutti i possibili discorsi alla fine del campionato.

Di seguito le sue parole:

Spalletti (Getty Images)

Borbottii De Laurentiis? Futuro sicuro? “Il mio futuro si chiama Empoli, il mio presente si chiama Empoli, per tutto il resto ci sarà tempo a bocce ferme. L’importante sono le prossime cinque partite, dobbiamo puntare alla vittoria perché ci abbiamo creduto, io ci credo, i tifosi ci credono, il Napoli ci crede“.

“De Laurentiis non mi dà fastidio: è una cosa che lui è abituato a fare, come fanno tanti. Ma come ho detto prima con il senno di poi è facile avere ragione sui cambi. Mi prendo la colpa delle mie scelte e dei miei errori“.