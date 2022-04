Report allenamento, brutte notizie per Spalletti: un titolare non si è allenato!

Il Napoli questa mattina ha svolto l’ultima seduta d’allenamento in vista dell’importante sfida esterna contro l’Empoli. Sul campo toscano la vittoria dev’essere imperativa per tenere viva qualche residua speranza per lo Scudetto, ma la fortuna non sorride al Napoli e a mister Spalletti.

Di Lorenzo sarà ancora fermo ai box dopo l’infortunio al ginocchio rimediato contro l’Udinese ma anche il suo sostituto Alessandro Zanoli sarà probabilmente indisponibile per la trasferta empolese dopo una gastroenterite. Pronto, dunque, l’unico titolare di ruolo rimasto a Spalletti, ovvero Kevin Malcuit.

Di seguito il report del club azzurro:

Zanoli Napoli gastroenterite

“Mattinata di lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto lavoro tattico ed esercitazione su calci piazzati. Di Lorenzo ha svolto piscina e palestra. Ospina ha svolto l’intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e palestra. Ghoulam non ha svolto la seduta per sovraccarico. Zanoli non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite“.