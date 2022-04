Napoli, eletto il giocatore del mese di marzo

Tramite il proprio profilo twitter ufficiale, la SSC Napoli ha rivelato ai tifosi il nome del giocatore del mese di marzo.

Si tratta di Victor Osimhen, autore di ben quattro reti a marzo, che hanno regalato agli azzurri sei punti molto importanti. Sue, infatti, le doppiette che hanno consentito agli uomini di Luciano Spalletti di avere la meglio su Verona e Udinese.

Napoli Osimhen

Osimhen è stato votato come miglior calciatore azzurro di marzo sull’app di Socios, come spiegato anche dal Napoli nel tweet in cui ha incoronato il nigeriano:

Il Player of the Month di marzo scelto da voi sull’app di @SociosItalia è Victor Osimhen! 💪🥇



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/6Y0EwffRoN — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 23, 2022