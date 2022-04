“Messi o Maradona?”: Arriva la risposta da brividi di Diego Jr

Diego Maradona Jr ha recentemente concesso un’intervista a Radio Del Plata in cui gli è stata posta la classica domanda da un milione di dollari: più forte Maradona o Leo Messi? Nel rispondere, Diego Jr non ha avuto dubbi: Maradona e poi tutti gli altri, Messi compreso.

Queste le parole di Maradona Jr:

“Apprezzo enormemente Messi e penso che sia il migliore della sua epoca, ma non il migliore di sempre. Penso che nessuno raggiungerà mai il mio vecchio, ma è una mia personale idea“.

“Sono stato molto felice quando Messi è riuscito a vincere la Coppa America con la nazionale, ha messo a tacere tante persone. È stata dura avere Messi per molti anni senza godercelo. Per questo mio padre è sopra ogni altro. Messi è il migliore della storia umana. Mio padre, quando giocava, non era umano“.