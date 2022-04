Grava ricorda Gianni Di Marzio: “Napoli gli sarà sempre grata”

Questa mattina, alla scuola calcio Real Casarea si è svolto il primo memorial in onore di Gianni Di Marzio, storico allenatore del Napoli scomparso lo scorso gennaio. All’evento, oltre al figlio del mister, il noto giornalista Gianluca Di Marzio, era presente anche Gianluca Grava, ex difensore azzurro, che ha speso parole da brividi in ricordo di Di Marzio.

Di seguito le dichiarazioni di Grava:

Memorial Gianni Di Marzio

“Innanzitutto volevo ringraziare la Casarea ed i suoi presidenti per l’invito. Gianni Di Marzio era una persona che ha sempre amato Napoli sia come squadra che come città. Era una persona di grande competenza che sapeva come farsi volere bene in campo e fuori. Napoli gli sarà sempre grata“.