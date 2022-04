Verso Empoli-Napoli: Ospina verso il forfait? La notizia da Castel Volturno

Dall’allenamento di Castel Volturno arrivano le ultime notizie sul Napoli in vista della sfida in casa dell’Empoli. Gli azzurri hanno svolto attivazione a secco in avvio e di seguito seduta tecnico tattica. Successivamente lavoro finalizzato alla potenza e chiusura con partita a campo ridotto.

Napoli allenamento

Continuano a svolgere lavoro personalizzato Lobotka, Di Lorenzo e Ospina; mentre Juan Jesus ha svolto lavoro in palestra personalizzato e si è unito al gruppo per il lavoro in campo. Ecco il comunicato ufficiale della società:

Lobotka ha fatto terapie. Di Lorenzo ha svolto lavoro personalizzato. Ospina personalizzato in palestra e in campo. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in palestra e l’intera seduta in gruppo. Elmas ha svolto palestra in via precauzionale.

Michele Larosa