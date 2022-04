Torino, guaio Belotti: rivelati i tempi di recupero, salta il Napoli?

Durante l’ultima partita, la gara esterna contro la Lazio, Andrea Belotti è uscito anzitempo per infortunio e nelle ultime ore gli esami effettuati dal centravanti italiano hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale sinistro.

L’infortunio, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe costringere ai box il Gallo per circa due settimane, saltando così i match contro Spezia, Atalanta ed Empoli per poi rientrare proprio per la partita contro il Napoli, in programma per l’8 maggio sul campo dei granata.

Questo è il terzo infortunio stagionale per Belotti, che è riuscito a collezionare appena diciotto presenze, condite da cinque gol e un assist. Il Gallo è in scadenza di contratto e, dopo ben sette stagioni alla guida dei granata, pare più vicino che mai a lasciare la società di Urbano Cairo. Approfittando della situazione favorevole, il Napoli è una delle squadre in corsa per mettere sotto contratto il classe ’93, per rinforzare ulteriormente la rosa.