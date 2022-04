Calciomercato Napoli, Schira: “Due azzurri potrebbero andare via. Novità su Barak e Molina”

Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal per parlare del mercato azzurro. Tra i tanti temi trattati, Schira si è soffermato sulla situazione relativa al futuro di Piotr Zielinski e la possibilità di vedere Barak in maglia azzurra.

Di seguito le dichiarazioni di Schira:

La permanenza di Zielinski è a rischio? “Non bisogna dare nulla per scontato. Se dovesse arrivare un’offerta importante il Napoli potrebbe cederlo. Spalletti nella seconda parte della stagione lo ha spesso messo in panchina e il rendimento del polacco è in calo”.

Barak per sostituirlo? “Sì credo di sì, è un giocatore a metà tra Fabian e Zielinski. Ha la propensione offensiva del polacco e la corsa di Fabian. Napoli e Verona hanno da sempre buoni rapporti e quindi credo che intavoleranno la trattativa”.

Futuro di Molina potrebbe essere azzurro? “Lo stanno seguendo in tanti, ma l’Udinese chiede 30 milioni e sono tanti per tutti. In quel ruolo il Napoli ha Di Lorenzo e non va a spendere tanti soldi per una riserva. Piace a tanti, ma nessuno ha necessità. Anche la Juve ci pensa , ma ha Danilo e ha rinnovato Cuadrado e De Sciglio. Situazione diversa per l’Atletico Madrid che ha perso Trippier e non l’ha sostituito”.

Fabian al capolinea? “Sì il rischio c’è perché non rinnova, non prenderai magari 70 milioni, ma è meglio prenderne 40 milioni che perderlo a zero. Su di lui ci sono top club europei, come il Real Madrid di Ancelotti, che lo vuole fortemente”.

Ancelotti resta al Real? “Voci dalla Spagna non fanno dormire bene Carlo, però sta vincendo La Liga ed è in semifinale di Champions. La sensazione è che possa restare”.