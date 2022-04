Mourinho a rischio deferimento dopo Napoli-Roma: il motivo

Non si sono placate le polemiche dopo Napoli-Roma: gli errori arbitrali di Di Bello sono stati fatti notare da diversi ex arbitri. Il tecnico giallorosso José Mourinho è quello che ci è andato giù pesante e nel post partita del match ha criticato fortemente l’operato di Di Bello. “In “alcuni momenti mi sono vergognato per Di Bello” è una delle frasi che hanno creato maggior scalpore.

Jose Mourinho Napoli Roma

Le dichiarazioni del post partita non sono passate inosservate e la Procura Federale sta studiando tutte le carte per una possibile sanzione: il portoghese rischia il deferimento. La multa potrebbe essere accompagnata da una squalifica: la prossima c’è Inter-Roma e José sicuramente non vorrà saltare il ritorno a San Siro.