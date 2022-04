Cessione Napoli o Bari? Luigi De Laurentiis: “Mi dispiacerebbe doverlo fare”

Il Bari di Luigi De Laurentiis ha da poco raggiunto la promozione in Serie B e l’obiettivo dei Galletti è raggiungere la massima serie.

Dal 2024, sarà abolita la possibilità di comproprietà di più società da parte della stessa famiglia, per questo motivo i De Laurentiis si trovano di fronte ad una scelta da compiere.

A tal proposito, Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, analizzando in modo più approfondito questo tema.

De Laurentiis Bari

Di seguito un estratto dell’intervista di Luigi De Laurentiis:

“Come sapete, c’è un ricorso in atto a proposito della scadenza fissata dalle istituzioni calcistiche, siamo in attesa di un risultato perché ci hanno permesso di prendere il titolo sportivo e di iscriverci poi a quattro campionati. Noi vogliamo avere il tempo necessario per vedere a chi cedere il club una volta arrivati in A”.

Se venderemo il Bari o il Napoli? “I club italiani hanno molte richieste e molto appeal, lo dico in generale”.

“Ma dico che sarebbe un dispiacere lasciare Bari, ci ho speso 4 anni della mia vita, ora il quinto”.