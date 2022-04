Allegri rimpiange lo Scudetto: “Una partita ci ha tagliato fuori”

Nel post partita di Juventus Fiorentina, valevole per la semifinale di Coppa Italia, ai microfoni di Sport Mediaset, l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha analizzato la gara, ma ha parlato anche del campionato.

La sua Juventus è partita un po’ a rilento quest’anno, ma il tecnico toscano ha affermato che, pur avendo il quarto posto come obiettivo sin dall’inizio, c’è stato un momento in cui lo Scudetto non sembrava così lontano.

Juventus (Getty Images)

Juventus, Allegri: “Scudetto? Ci abbiamo creduto”

La vittoria contro la Fiorentina ha dato alla Juve la possibilità di provare a vincere almeno un trofeo per l’undicesima stagione di fila. Ma Massimiliano Allegri ha recriminato, al termine della partita contro i Viola, sulla lotta Scudetto.

“Attualmente credo che la Fiorentina sia la principale avversaria per il quarto posto. Dispiace aver perso lo scontro diretto contro l’Inter, quella sconfitta ci ha tagliato fuori dalla lotta per lo Scudetto. Arrivati a quel match, anche se eravamo indietro, ci abbiamo creduto davvero, siamo riusciti a mettere in fila diciotto risultati utili consecutivi. Sono abituato a vincere e onestamente arrivare a cinque giornate dalla fine senza essere in corsa per il titolo me le fa girare. Per i prossimi tre anni mi vedrete ancora qui e spero di giocarmi il campionato“.