Insigne e Immobile lasciano l’Italia? La risposta di Mancini

Ai microfoni della RAI, il ct azzurro Roberto Mancini, in occasione di Italia Polonia Under 17, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui prossimi impegni della Nazionale maggiore.

Dopo l’infelice sconfitta contro la Macedonia, costata agli azzurri la chance di qualificarsi ai Mondiali, l’Italia si appresta ad affrontare l’Argentina in una amichevole in programma per l’1 giugno a Wembley e il dubbio più importante era legato alla presenza di Immobile ed Insigne. Secondo alcune voci, l’attaccante della Lazio starebbe pensando al ritiro dalla Nazionale, ma il ct Mancini ha rassicurato tutti, affermando che i due calciatori campani saranno della partita.

Italia Mancini

Insigne e Immobile ancora con l’Italia: annuncio di Mancini

Immobile e Insigne con l’Argentina? “Sì, ci saranno soprattutto per la prima poi vedremo per le altre, ma così anche gli altri. Non ho parlato con Ciro, assolutamente, non so cosa pensi in questo momento ma credo che quando ci sono situazioni come queste è chiaro che il momento è difficile ma bisogna saperlo passare anche”.

Quanto è importante ripartire dai giovani? “Ci sono ragazzi che hanno prospettiva, hanno 17 anni, vanno sempre seguiti e gli va data la possibilità di giocare a livelli un po’ più alti”.

Mancata qualificazione ai Mondiali? “È passato un mese dall’eliminazione, ma la delusione è ancora tanta, veramente ci sono dei momenti in cui le cose non devono andare bene e non ci vanno, non c’è niente da fare ma abbiamo fatto anche delle cose ottime , rimaniamo sempre Campioni d’Europa fino al 2024, con merito e con tutto quello di buono che è stato fatto in tre anni e mezzo”.