Alvino sullo Scudetto: “Il Napoli può crederci ma deve fare una cosa”

Il giornalista Carlo Alvino, durante Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alle speranze scudetto degli azzurri, che ora, dopo la sconfitta incassata con la Fiorentina e il pareggio rimediato contro la Roma, si trovano aggrappati ad un filo per credere ancora nello Scudetto.

Se l’Inter dovesse vincere contro il Bologna nella gara di recupero, infatti, si porterebbe a cinque punti di vantaggio sugli azzurri con appena cinque partite ancora da giocare.

Napoli Roma

Alvino: “Il Napoli può rosicchiare qualche punto a Inter e Milan”

Pareggio con la Roma? “Per le speranze del Napoli di coltivare il sogno scudetto, quel gol di El Shaarawy al 91′ è stato un colpo quasi mortale. L’unica medicina adesso è il lavoro: spesso quest’anno il Napoli dopo rovinose cadute è stato capace di rialzarsi. Spalletti e i suoi ragazzi devono dimostrarci che devono continuare a crederci più che con le parole sui social con i fatti sul campo. Ci affidiamo alla residua speranza dell’aritmetica che ancora concede al Napoli qualche chance, ma mi auguro che nella squadra ci sia ancora quello spirito d’identità che fa parte della storia del Napoli. Basterebbe giocare per onorare la maglia e per rappresentare un popolo intero“.

Prossimo turno favorevole al Napoli? “Sembra un turno dove il Napoli poterebbe rosicchiare qualcosa a Inter e Milan. Ma resto molto cauto. Gli impegni delle milanesi sono molto difficili. Il Napoli deve guardare a sé stesso per onorare questo finale di stagione e in segno di rispetto verso i tifosi. Deve battere l’Empoli anche per vendicare quella sconfitta dell’andata, che insieme alla sconfitta in casa con lo Spezia è un‘onta che pesa su questo campionato.