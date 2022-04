Insigne multato dal Giudice Sportivo: il motivo

Non solo il pareggio arrivato nei minuti di recupero contro la Roma: il Napoli, ieri, ha dovuto fare i conti anche con l’ammonizione (molto dubbia) di Kalidou Koulibaly che lo costringe a saltare la trasferta di Empoli per squalifica. Ma Koulibaly non è stato l’unico calciatore del Napoli punito dal Giudice Sportivo.

Proteste Insigne Napoli Roma

Anche Lorenzo Insigne è stato ammonito al 64′: il capitano azzurro è stato accusato di aver protestato troppo dopo che Di Bello non ha ammonito un giocatore della Roma per un fallo tattico.

Il Giudice Sportivo ha così inflitto un’ammenda di 1500€ a Insigne (seconda sanzione) per aver protestato contro l’arbitro, con questa motivazione: “sanzione aggravata perché capitano della squadra”.