Stadio Maradona pieno uno svantaggio? Juan Jesus da brividi: l’ha detto sul pubblico di Napoli

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente DAZN poco prima del fischio d’inizio del match contro la Roma. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Stadio Maradona uno svantaggio in termini di pressione?: “Ho già giocato in tanti stadi pieni così: all’Olimpico in semifinale di Champions League, a Wembley nei Giochi olimpici. Lo stadio pieno è sempre meglio per avere una spinta dai nostri tifosi, non ci deve essere alcun timore. Se si vince, abbiamo 50/60mila tifosi pronti ad esultare insieme a noi. Proveremo a dare il massimo, che sia al Maradona o in un altro stadio”.