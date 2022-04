Spalletti: “Oggi abbiamo un solo obiettivo, sarà così fino alla fine”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del match contro la Roma ai microfoni di DAZN. Di seguito, quanto raccolto dalla nostra redazione:

Giocare contro Mourinho che motivazioni dà? “Ogni volta che vado in campo ci sono avversari di grande livello e grande rispetto per chiunque. Chiaramento, per il passato che ha, c’è qualcosa in più contro José ma non è il mio confronto con lui che farà la differenza. Quello che faranno le squadre sarà determinante per il risultato finale”.

Questa è una partita da dentro o fuori? “Saranno tutte così fino a quando l’aritmetica lo concederà. Vedremo man mano quali saranno le percentuali dell’obbligo di provare a vincerle e vedere cosa succede”.