El Shaarawy esagera: “Il risultato più giusto sarebbe stato un altro”

L’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del fischio finale di Napoli-Roma, terminato sul punteggio di 1-1. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione:

“Se giochiamo con questo spirito, possiamo andare lontano e lottare per grandi traguardi. La strada è quella giusta. Abbiamo fatto una partita tosta e oggi meritavamo anche qualcosa in più. Questa è la dimostrazione che non molliamo fino all’ultimo ed è un segnale positivo”.

Il gol? “Segnare è sempre importante: ti dà quella fiducia che a volte può mancare. Potevamo fare sicuramente anche qualcosa di più ma è un risultato che ci dà comunque la fiducia giusto”.

Obiettivo quarto posto? “Certamente ci pensiamo. Finché c’è il margine aritmetico, c’è il dovere di pensarci e provarci”.