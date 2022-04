Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming: Sky o DAZN?

DOVE VEDERE NAPOLI ROMA – Il lunedì di Pasquetta regala un grande big match in Serie A: allo Stadio Diego Armando Maradona, alle ore 19, va in scena Napoli-Roma. I partenopei devono vincere per non allontanarsi da Milan e Inter, uscite vincitrici dai match contro Genoa e Spezia di venerdì. La squadra di José Mourinho, invece, devono tenere lontana la Fiorentina, distante solo un punto, e provare a rosicchiare punti alla Juventus, che ha compiuto un mezzo passo falso in casa contro il Bologna, e conquistare un posto in Champions League.

Dove vedere Napoli Roma

Precedenti e statistiche del match

Questa di lunedì sarà la 150° sfida tra Napoli e Roma: i giallorossi sono in vantaggio negli scontri diretti, grazie alle loro 52 vittorie (51 pareggi e 46 vittorie del Napoli). A Fuorigrotta, invece, il Napoli è in vantaggio: 33 vittorie per gli azzurri, 22 pareggi e 19 vittorie della Roma.

I ragazzi di Mourinho arrivano a questo match alla grande: la sconfitta in Serie A non arriva da ben dodici giornate (7 vittorie e 4 pareggi). L’ultima volta che la Roma ha perso in campionato risale al 9 gennaio, nel famoso 4-3 contro la Juventus all’Olimpico.

Il Napoli, invece, dopo la sconfitta contro la Fiorentina di domenica scorsa, ha dovuto ridimensionare i suoi sogni: gli azzurri sono ancora in corsa per la vittoria dello scudetto, ma la strada per il titolo adesso è piena di insidie. In più, quest’anno il Napoli trova troppe difficoltà in casa: otto (di cui cinque in campionato) delle dieci sconfitte stagionali sono arrivate al Maradona. Mai così male nell’era De Laurentiis, l’ultima volta che il Napoli perse più partite in casa, fu nella stagione 1997/1998: quell’anno ne arrivarono undici e fu retrocessione in Serie B.

Ma come sono finite le ultime sfide tra Napoli e Roma? Nella gara d’andata dell’Olimpico, alla 9° giornata, la Roma fermò la striscia di otto vittorie consecutive del Napoli e il match finì sul risultato di 0-0. Il Napoli ha vinto ben quattro degli ultimi sei scontri diretti, mentre la Roma non vince a Napoli dal 2018, in quel famoso 4-2 arrivato dopo la vittoria della Juve contro la Lazio con gol di Dybala nel finale. Inoltre, c’è un dato che può far sorridere gli azzurri: Mourinho ha già giocato due volte a Napoli, ma in entrambi i casi non è riuscito a vincere (1 sconfitta e 1 pareggio).

Dove vedere Napoli Roma in tv e streaming

Il match di Serie A tra Napoli e Roma sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Per tutti gli abbonati, bisognerà scaricare l’applicazione su una Smart TV o collegarla alle console Xbox o PlayStation, oppure utilizzando un dispositivo come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Per chi non potrà seguire il match sulla TV e vorrà vederla in streaming, basterà collegarsi al sito (o scaricare l’app), inserire le proprie credenziali e godersi la partita sul proprio smartphone, pc o tablet.

La partita non sarà trasmessa su Sky Sport. I tre match della Serie A trasmessi su Sky per questa giornata sono stati Milan-Genoa, Cagliari-Sassuolo e Lazio-Torino.